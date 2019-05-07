Depo Racing Датчик давление масла ,Цифровой доп.дисплей ,2 цвета подсветка (60мм)
Артикул: WA6027BLED
Бренд: Depo Racing
Depo Racing WA6027BLED Датчик давление масла ,Цифровой доп.дисплей ,2 цвета подсветка (60мм) Серия прибора - WA-BLED 60 мм, тонированное стекло, подсветка 2х цветов на выбор белая и красная. Показатель - Давление масла индикатор стрелочного типа + дублирующий цифровой индикат
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3 220 ₽
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- Категория
- Давление масла или топлива
Описание
Depo Racing WA6027BLED Датчик давление масла ,Цифровой доп.дисплей ,2 цвета подсветка (60мм)
Датчик Depo Racing Оригинал!!! прямые поставки с завода производство Тайвань
Серия прибора - WA-BLED 60 мм, тонированное стекло, подсветка 2х цветов на выбор белая и красная.
Показатель - Давление масла индикатор стрелочного типа + дублирующий цифровой индикатор.
В датчике используется шаговый мотор и цифровой процессор обработки сигнала.
Это дает приборам DEPO RACING высокую точность показаний и моментальную реакцию индикатора.
Все сенсоры и провода для подключения в комплекте.
Стакан и козырек для установки датчика в салоне, в комплекте.
Резьба сенсора NPT 1/8
Датчик Depo Racing Оригинал!!! прямые поставки с завода производство Тайвань
Серия прибора - WA-BLED 60 мм, тонированное стекло, подсветка 2х цветов на выбор белая и красная.
Показатель - Давление масла индикатор стрелочного типа + дублирующий цифровой индикатор.
В датчике используется шаговый мотор и цифровой процессор обработки сигнала.
Это дает приборам DEPO RACING высокую точность показаний и моментальную реакцию индикатора.
Все сенсоры и провода для подключения в комплекте.
Стакан и козырек для установки датчика в салоне, в комплекте.
Резьба сенсора NPT 1/8
Доствавка по Москве
Доставка по Москве: от 400 руб.
Самовывоз: бесплатно.
Самовывоз: бесплатно.
Подробная информация о доставке.
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